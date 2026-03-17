【枇杷】はなんて読む？普段よく目にするフルーツの名前！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「枇杷」はなんて読む？ 「枇杷」という漢字を見たことはありますか？ スーパーマーケットや料理のレシピで見かけることもある果物の名前です。 いったい、「枇杷」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「びわ」でした！ 「枇杷」は、柑橘類の1つである果実です。 春になると黄色い甘い果実をつけ、その美味しさからさまざまな料理やスイーツに利用されます。 また、お茶や風呂などに利用されることもあるそうです。 その美しい形状から、枇杷は芸術作品などにもよく描かれ、日本の伝統的な文化とも深く関わっています。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『四字熟語を知る辞典』

・『四字熟語辞典』（学研）

ライター Ray WEB編集部