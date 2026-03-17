キャッチボールを行う立石正広内野手（カメラ・藤田　芽生）

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◆ファーム・リーグ西地区　阪神―オリックス（１７日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）

　阪神のドラフト１位・立石正広内野手が「５番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。１月の新人合同自主トレで右足の肉離れを発症し、別メニュー調整を続けてきたが、ついにデビュー戦を迎える。藤川監督は開幕１軍入りの可能性を否定しておらず、今後の調整に注目が集まる。以下はここまでの経過。

　◆阪神・立石の故障からの経過

　▽１月１７日　兵庫・尼崎の２軍施設「ＳＧＬ」での新人合同自主トレのベースランニング中に右足の張りを訴えて離脱

　▽同１９日　大阪府内の病院で右足の肉離れと診断

　▽同２９日　ＳＧＬで屋外練習を再開。スパイクを履いてキャッチボールなどこなす

　▽２月１日　沖縄・具志川組でキャンプをスタート

　▽同９日　　体験で沖縄・宜野座組のキャンプに合流

　▽同１２日　沖縄・宜野座でロングティー打撃を行い、２８スイングで２度の６連発を含む１９本のサク越え

　▽同２５日　具志川組でキャンプを打ち上げ。室内でキャッチボール、ノック、置きティー打撃などで汗

　▽３月７日　ＳＧＬで本格的なフリー打撃を開始。

　▽同８日　　甲子園での巨人戦（甲子園）に体験でベンチ入り。新加入選手の紹介では大きな拍手を浴びる

　▽同１４日　ＳＧＬの残留練習でライブＢＰに臨み、小川から２本塁打