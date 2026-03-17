◆ファーム・リーグ西地区 阪神―オリックス（１７日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手が「５番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。１月の新人合同自主トレで右足の肉離れを発症し、別メニュー調整を続けてきたが、ついにデビュー戦を迎える。藤川監督は開幕１軍入りの可能性を否定しておらず、今後の調整に注目が集まる。以下はここまでの経過。

◆阪神・立石の故障からの経過

▽１月１７日 兵庫・尼崎の２軍施設「ＳＧＬ」での新人合同自主トレのベースランニング中に右足の張りを訴えて離脱

▽同１９日 大阪府内の病院で右足の肉離れと診断

▽同２９日 ＳＧＬで屋外練習を再開。スパイクを履いてキャッチボールなどこなす

▽２月１日 沖縄・具志川組でキャンプをスタート

▽同９日 体験で沖縄・宜野座組のキャンプに合流

▽同１２日 沖縄・宜野座でロングティー打撃を行い、２８スイングで２度の６連発を含む１９本のサク越え

▽同２５日 具志川組でキャンプを打ち上げ。室内でキャッチボール、ノック、置きティー打撃などで汗

▽３月７日 ＳＧＬで本格的なフリー打撃を開始。

▽同８日 甲子園での巨人戦（甲子園）に体験でベンチ入り。新加入選手の紹介では大きな拍手を浴びる

▽同１４日 ＳＧＬの残留練習でライブＢＰに臨み、小川から２本塁打