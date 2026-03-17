食用油やラードなど値上げ懸念　大手3社4月から値上げ予定も「さらなる価格改定せざるを得ない場面も想定」

原油の供給不足への警戒感が一段と高まる中、値上がりの波が食品にも広がる懸念が強まっています。

食用油や、揚げ物にも影響が波及する可能性が出てきました。

都内のとんかつ店ではロースやひれなど毎日100食分が揚げられていて、使っているのが「ラード」ですが、今、心配しているのが今後の値上がりです。

原油供給が減っていけば、植物油などが原料になるバイオ燃料の需要が高まって、食用の油やラードなどの価格を押し上げる懸念が出ています。

特選とんかつ すぎ田・佐藤光朗さん：

（影響は）すごく感じております。不安です。今後、まだまだ上がっちゃうのかと。

ラードの価格はこのところ上昇傾向にありますが、さらに引き上げられることが現実味を帯びてきたといいます。

特選とんかつ すぎ田・佐藤光朗さん：

まだまだ値段が落ち着かないと思うので、直撃でございます。対岸の火事ではなかったんですね。

食用油をめぐっては、大手3社がすでに4月からの値上げを予定していますが、あるメーカーは「さらなる価格改定をせざるを得ない場面も想定される」と話しています。

影響が揚げ物など身近な食品に広がる懸念が強まっています。