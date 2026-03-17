WBC準決勝イタリアvsベネズエラ 日本を破ったベネズエラが逆転勝ちでイタリアを下し初の決勝進出 アメリカと対戦へ
◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 イタリア２ーベネズエラ４（17日日本時間午前9時試合開始、アメリカ・マイアミ ローンデポ・パーク）
マイアミで16日（日本時間17日）にWBCの準決勝、イタリア対ベネズエラの試合が行われ、準々決勝で日本・侍ジャパンを破ったベネズエラが4−2でイタリアに勝利し、決勝進出を決めた。ベネズエラは6大会目で初の決勝進出。
2回裏、イタリアは1アウト満塁のチャンスで、8番J.J.ドラツィオがフルカウントからフォアボールを選び、押し出しで1点を先制。続く9番D.ノーリが内野ゴロの間に1点を追加し、イタリアが2−0とリードした。
4回表、ベネズエラは4番E.スアレスが左中間にホームランを放ち、1−2と反撃。
さらに、ベネズエラは7回表、1番アクーニャJr.が内野安打で同点に追いつき、続く2番M.ガルシア、3番L.アラエスの連続タイムリーヒットで4−2と逆転した。
その後、イタリアは毎回、三者凡退で点を奪えず、ベネズエラが継投で逃げ切り、4−2で勝利した。