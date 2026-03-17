よゐこ・濱口優、自宅で咲いた桜の花を披露「息子君は『ちょっと春が来た』って大喜び」 妻は南明奈
お笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）が15日、自身のインスタグラムを更新。「家の桜が咲きました」と報告し、小さな桜の鉢植えを飾った自宅ショットを披露した。
【写真】「息子君は『ちょっと春が来た』って大喜び」濱口優が披露した家の桜
「綺麗に咲いてくれてありがとう 奥さんのお世話のおかげです」と感謝し、2枚の写真をアップ。
「息子君は『ちょっと春が来た』って大喜び」とわが子の反応も明かし、長男（3）が桜の花に手を伸ばす様子も紹介している。
コメント欄には「お家に桜があるんですね」「桜 綺麗 かわいい」「春と、家族への感謝で愛ですね〜〜」「素晴らしい桜 家族愛の賜物ですね」「癒やされました」などの声が寄せられている。
濱口は、2018年5月にタレント・南明奈（36）と結婚。22年7月に第1子となる長男の誕生を報告した。
【写真】「息子君は『ちょっと春が来た』って大喜び」濱口優が披露した家の桜
「綺麗に咲いてくれてありがとう 奥さんのお世話のおかげです」と感謝し、2枚の写真をアップ。
「息子君は『ちょっと春が来た』って大喜び」とわが子の反応も明かし、長男（3）が桜の花に手を伸ばす様子も紹介している。
コメント欄には「お家に桜があるんですね」「桜 綺麗 かわいい」「春と、家族への感謝で愛ですね〜〜」「素晴らしい桜 家族愛の賜物ですね」「癒やされました」などの声が寄せられている。
濱口は、2018年5月にタレント・南明奈（36）と結婚。22年7月に第1子となる長男の誕生を報告した。