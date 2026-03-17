お笑いコンビ・マテンロウのアントニーが１７日、都内でサントリー「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」の新ＣＭ発表会に、俳優の生田斗真、鈴鹿央士と出席した。

３人はこの日、新ＣＭの衣装に合わせて、囚人服姿で登場。アントニーは「自分で言うのもなんですけど、引くくらい似合ってるなと。鏡見て、びっくりした」と自虐。生田からも「アントニーだけ本物感すごいよ」とイジられた。

同商品にちなみ、自身の“ギルティ体験”が話題に。アントニーは「そろそろ体絞んなきゃってことで、パーソナルジムに契約したんですけど、初日の日、あまりにもだるくて、『ちょっと風邪ひきました』と連絡を…」とずる休みを告白。「それでその日、コンビニでご飯を買い込んで爆食した」と明かした。

さらに、アントニーはもう一つのギルティエピソードとして「１食４０００キロカロリー超」を披露。「アメリカに行ったときおなか空きすぎて、ハンバーガー２つ、ホットドッグ２つ、ポテト１つ、フライドチキン１つ、チキンナゲット１つで、カロリー計算したら４１００でした」と驚きの食欲を告白。「周りのアメリカ人も引いてました」と明かし、共演者を仰天させていた。