「紅茶って、結局どの水で淹れるのが正解なの？」とギモンに思ったことはありませんか？イギリスのイメージが強いから「硬水の方が本格的な味がしそう…」なんて思いがちですが、実は「水道水（軟水）」が正解なんだそう。日東紅茶の公式（@nittoh_tea）が、公式Xで解説しています。



【写真】膜が浮き、黒っぽい紅茶に…意外すぎる日東紅茶の公式回答

日東紅茶の茶葉は「日本の水で淹れた時に一番美味しくなるよう」に設計されています。マスターブレンダーという味のプロが、安定した美味しさをお届けするため、産地から買い付けた茶葉をひとつひとつ香味チェック。1回の製造毎にブレンドしているといいます。投稿には、「すご！」「科学的な理由があって納得」「水との相性まで考えて作られてるのか」など、驚きの声が寄せられていました。



「硬水」で淹れるとどうなっちゃうの？

「じゃあ、あえて硬度高めのミネラルウォーターで淹れたらどうなるの？」という実験的なギモンにも答えてくれています。硬水で淹れると、以下のような変化が起きるそう。



・表面に膜のようなものが出る

・水色（すいしょく）が黒っぽくなる

・香りが弱くなる



これ、実は化学反応なんです。紅茶のポリフェノールと水の中のカルシウムが合体して、「膜」ができてしまうのが原因。飲用には問題はありませんが、日東紅茶本来の「きれいな水色」と「香り」を楽しむなら、やはり軟水がおすすめとのこと。



公式サイトによると、汲みたての空気をたくさん含んでいる新鮮な水道水を沸かし、10円玉位の泡がボコボコ出ている沸騰した状態のものを使用するのが良いのだそう。



▽出典

・日東紅茶 公式X／その疑問、日東紅茶がお答えします