ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の関連コンテンツが、GENDA GiGO Entertainmentが運営する全国のアミューズメント施設GiGOグループのお店にて展開されることが発表された。

【画像あり】コラボデザインのカードやコーナーを再現した恋みくじ

店舗限定コンテンツとして、3月19日よりカードコネクト、3月24日より恋みくじがそれぞれスタートする。いずれもGiGOグループのお店のうち、対象機器が設置されている店舗での実施となる。

カードコネクトは、自分の写真やゲームプレイ記録、キャラクターなどを使い、高品質なオリジナルカードをその場で作成・印刷できるサービスだ。今回の『今日好き』デザインでは、フレーム全8種と『今日好き』メンバーカット全6種がそれぞれ用意される。

恋みくじは、“恋愛見届け人”として番組に参加する高校生たちの恋と青春を応援するNON STYLE・井上裕介による番組内人気コンテンツ「井上塾」をモチーフにした筐体で展開される。

「井上塾」のトレードマークであるジャージに身を包んだ『今日好き』オリジナルキャラクター“ちゅきのわぐまのちゅきべあ”がデザインされたおみくじには、井上扮する井上塾長からの恋の格言アドバイスが記載されている。

『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーだ。2月16日からは『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送がスタートしており、高校卒業を控える高校3年生を含む番組史上最多の13名の現役高校生たちが、ドバイを舞台に3泊4日の恋の旅に向かう内容となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）