【義兄、17歳娘にオネガイ】できない人間への教え方。悩む義母が…バタン？＜第7話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第7話 義母、入院
【編集部コメント】
申し訳なく思ったお義母さん、息子に家事をさせようと頑張った結果、体調を崩してしまったようです。直接的には関係ないように見えますが、無理をして風邪をひき、そこからさらにストレスで悪化し、入院となってしまったのだとしたら……？ お義兄さんが無関係ではないかも！？ 存分に反省してほしいものです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第7話 義母、入院
【編集部コメント】
申し訳なく思ったお義母さん、息子に家事をさせようと頑張った結果、体調を崩してしまったようです。直接的には関係ないように見えますが、無理をして風邪をひき、そこからさらにストレスで悪化し、入院となってしまったのだとしたら……？ お義兄さんが無関係ではないかも！？ 存分に反省してほしいものです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら