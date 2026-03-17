稲見萌寧が繰り出す左右の高速パンチにファンもビックリ！ 「さすがアスリート」「KO間違いなし」
稲見萌寧が自身のインスタグラムを更新。「腹筋引きちぎれ案件」と記すと、ハードトレーニングのひとコマを動画で公開した。
【動画】休むことなくパンチを繰り出す稲見萌寧 一心不乱のトレーニング風景
両手にボクシングのグローブを付けた稲見は、合図が鳴るのと同時に、コーチのミットに向かって休みなく左右のパンチを繰り出していった。終盤、少しキツそうな表情も浮かんできたが、30秒弱で終了の合図が鳴ると、「あぁ〜！」と思わず声を漏らしていた。パンチを繰り出している間、稲見の右足もずっと動き続けていたが、これについては「#右足が騒がしいのは」の後に「内緒」の絵文字を添え、本人も少し気にしている様子だった。この動画を見た堀琴音は「すごい！！！！！！」と驚嘆の声を挙げると、稲見は「一緒にどうですか？」と合同トレーニングのお誘い。またファンも「ミット打ちすごっ」「パンチ早すぎ」「さすがアスリートだね」「KO間違いなし」と稲見のパンチを称賛。さらに「髪の毛短くなってるー！ かわいい」との声も数多く聞かれた。シーズンが始まってもハードトレーニングを続ける稲見。次戦は20日に初日を迎える「Vポイント×SMBCレディス」に参戦する。
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