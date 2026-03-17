タレントの中川翔子が16日、自身のインスタグラムを更新。昨年9月に出産した双子ベビーとともに「人生最大の夢のひとつ」がかなったことを報告した。

「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！」と報告。それは！後楽園ゆうえんち 東京ドームシティの戦隊ショーに双子と一緒に行く事！叶いました、叶えました、夢みたい！！やったーー！超楽しかったー！！」と素顔の“ヒーローたち”との集合ショットを公開した。

「お散歩遠出する勇気がなかなか出ないでいたけど、戦隊ショーは今月いっぱいだと、ふと気づいたので！戦隊の50年の歴史が終わり、ショーも終わっちゃう」と中川。「行く勇気をもらいチケット買って、準備して抱っこ紐とベビーカーで！行きましたーー 涙が出た！勇気を出して行動すれば叶えられる夢がある！人生は一度きり、人生は思い出作りの冒険、一生の思い出をつくりにいくんだ！と双子に教えてもらいました」とつづった。

「とっても良い子にしてたよ レッドに頭ポンポンしてもらえたこと一生の思い出！寝てたけどふたりとも！」と振り返り、「わたしにとって後楽園ゆうえんちは大好きな神であるおじいちゃんがたくさん連れて行ってくれてた聖地 行くだけで涙が出るくらい大好きな場所 ゴジュウジャーショーみて テガソードさまのコックピットにのり 戦隊ポスターと写真とり ネームタグつくり 大人もゴジュウジャーラーメンとゴジュウジャークレープたべて幸せ！うわああああああ楽しかったああああああああああ」と記した。

「双子とお出かけ最高すぎる！幸せ！わたしも双子にとってのおじいちゃんになりたい（?）から、一緒に出掛けてくれる小さい頃、にたくさんの楽しい景色や思い出をこれからいっぱいつくりたい！まだ記憶にはなくても刺激になるし、写真には残る」とした。

「素顔の戦士たちかっこよかったです 推しのゴジュウレオン 陸王さまイケメンすぎました みんな大好き！戦隊の歴史最後を背負ってくれてありがとうゴジュウジャー！子供たち、大人みんなの一生の思い出を作ってくれるんだもん、ヒーローって偉大すぎる！夏のゴジュウジャーの映画で、妊娠中に出演してわたしもデンジマンに変身したから！お腹の双子と、魂３つで変身したこと！双子もデンジレッドだぞ！といつか話せるようになったら伝えるんだ！そしてこれからもたくさんたくさん遊びに行こうね！」とつづった。

テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）が2月に最終回を迎え、1975年開始の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から世代を超えて愛されてきた特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が半世紀の歴史に幕を下ろした。長らく上演してきた「東京ドームシティ シアターGロッソ」での戦隊ショーも3月22日までの「ゴジュウジャー」のショーがラストとなる。