NHKは「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の火曜日の新リポーターに俳優の神田聖司（32）が加入することが17日の放送で発表された。神田は「スーパー戦隊シリーズ」50周年記念作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」のゴジュウティラノ役で話題を呼んだ注目株。9年間火曜を支えた副島淳（41）から引き継ぎ、4月から新コーナー「ときめき！ハピ技」を担当する。

千葉県出身の神田聖司は舞台「男水！」でデビュー以来、「ハイキュー!!」「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」などドラマ・舞台で活躍。ゴジュウジャーでの熱演は、スーパー戦隊ファンから高い評価を獲得している。17日の放送に出演し「ロケも始めてですし、生放送の司会進行も始めてなので緊張していますが、徐々に現場の雰囲気に慣れていけば、いつか楽しんでできる日が来ると思います。スタジオの雰囲気は、皆さん和気あいあいとしていて、テレビで見るよりもアットホームでした」と感想を口にした上で「視聴者の皆さんもスタッフの皆さんも“ときめく”ように明るく務められたらと思います。よろしくお願いいたします」と意気込みを語った。

火曜の人気コーナー「ツイQ楽ワザ」は「ときめき！ハピ技」にリニューアル。「今日の暮らし、明日の人生が明るくワクワクする」をテーマに、生活に役立つハッピーなワザを神田が届ける新企画となる。朝の時間帯で視聴者に前向きなエネルギーを提供することが狙い。初回レギュラー放送は3月31日火曜の予定。

一方、9年間火曜を支えた副島淳は、4月からあさイチ金曜日の「みんな！グリーンだよ」を担当。「イノッチさん、有働さん、柳澤さんの時代から、華大さん、近江さん、鈴木さんと、9年間さまざまな人に支えられました。今まで携わってくださったすべての皆さんに本当に感謝しています。これからもよろしくお願いいたします」とコメントした。