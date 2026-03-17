元日向坂46メンバー、ミニスカ＆ニーハイで美脚披露「体の半分以上が脚」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】元日向坂46の高本彩花が3月15日、自身のInstagramを更新。旅行での私服姿を公開し、話題となっている。
【写真】27歳元日向坂メンバー「体の半分以上が脚」衝撃のミニスカショット
高本は「1月にお友達と福岡行ってたの載せ忘れてた」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、グレーのニットに黒のフリルスカート、ニーハイソックスと黒のローファーを合わせた高本が、ニッコリと笑顔を見せており、スラリと伸びた脚を披露している。
この投稿に「めっちゃ可愛い」「体の半分以上が脚」「スタイル良すぎ」「脚が長くて羨ましい」「美脚すぎる」「全身バランス神」「完璧スタイル」「破壊力すごい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元日向坂メンバー「体の半分以上が脚」衝撃のミニスカショット
◆高本彩花、ミニスカ＆ニーハイで美脚披露
高本は「1月にお友達と福岡行ってたの載せ忘れてた」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、グレーのニットに黒のフリルスカート、ニーハイソックスと黒のローファーを合わせた高本が、ニッコリと笑顔を見せており、スラリと伸びた脚を披露している。
◆高本彩花の投稿に反響
この投稿に「めっちゃ可愛い」「体の半分以上が脚」「スタイル良すぎ」「脚が長くて羨ましい」「美脚すぎる」「全身バランス神」「完璧スタイル」「破壊力すごい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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