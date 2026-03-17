織田信成、長女顔出しの卒園式ショット公開「おすまし顔が一緒」「袴姿が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が3月16日、自身のInstagramを更新。卒園式を迎えた長女との2ショットを公開した。
【写真】38歳プロフィギュアスケーター「おすまし顔が一緒」“そっくり”長女との2ショット
織田は「週末は長男の中学卒業式と長女の卒園式でした」と報告。「ここまで健康に大きく育ってくれた喜びなど いろんな感情が相まって涙涙涙 次は入学式×2！ランドセル背負ってる長女なんて泣くに決まってる」とつづり、赤い花柄の袴姿の長女と自身の2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは祝福の声が届くとともに、「娘さんパパにそっくり」「おすまし顔が一緒」「袴姿が可愛い」「これからの成長も楽しみですね」「感動で泣いちゃうパパ素敵」などと反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】38歳プロフィギュアスケーター「おすまし顔が一緒」“そっくり”長女との2ショット
◆織田信成、長女顔出しの卒園式ショット公開
織田は「週末は長男の中学卒業式と長女の卒園式でした」と報告。「ここまで健康に大きく育ってくれた喜びなど いろんな感情が相まって涙涙涙 次は入学式×2！ランドセル背負ってる長女なんて泣くに決まってる」とつづり、赤い花柄の袴姿の長女と自身の2ショットを公開した。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは祝福の声が届くとともに、「娘さんパパにそっくり」「おすまし顔が一緒」「袴姿が可愛い」「これからの成長も楽しみですね」「感動で泣いちゃうパパ素敵」などと反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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