セブン、人気のシュークリーム2種をリニューアル ミルクのコクと皮の口どけがアップ
【モデルプレス＝2026/03/17】セブン-イレブンでは、人気の定番スイーツ「バニラ広がるカスタードシュー」と「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」をリニューアルし、3月24日（火）より全国の店舗で順次発売する。
【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活
今回の刷新で、「バニラ広がるカスタードシュー」は「毎日でも食べたくなる味わい」を追求。バニラの風味は残したまま、濃縮ミルクを加えることでコクを感じられる。「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」は、これまで通りクリームのボリューム感も大切にしながら、ホイップクリームとカスタードが口の中でとろける食感にこだわった。
・バニラ広がるカスタードシュー
マダガスカル産バニラビーンズを鞘ごとすりつぶしたペーストを使用し、華やかな香りを維持しつつ、新たに濃縮ミルクを加えてコクをプラスした一品。シュー皮は香ばしく焼き上げ、歯切れを向上させた。カスタードクリーム、シュー皮、どちらもくちどけにこだわっているため、最後まで軽やかに楽しめる。
価格：160円（税込172.80円）
販売エリア：全国
・ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー
ホイップクリームとカスタードクリームが、口の中で同時にとろけ合う一体感を追求したボリューム満点のシュークリーム。自家製カスタードはよりなめらかに改良され、ふんわりと焼き上げたシュー皮が溢れんばかりのWクリームを優しく包み込む。クリーム好きにはたまらない満足感ある一品だ。
価格：185円（税込199.80円）
販売エリア：全国
（modelpress編集部）
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◆定番のシュークリームが一層おいしく
今回の刷新で、「バニラ広がるカスタードシュー」は「毎日でも食べたくなる味わい」を追求。バニラの風味は残したまま、濃縮ミルクを加えることでコクを感じられる。「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」は、これまで通りクリームのボリューム感も大切にしながら、ホイップクリームとカスタードが口の中でとろける食感にこだわった。
・バニラ広がるカスタードシュー
マダガスカル産バニラビーンズを鞘ごとすりつぶしたペーストを使用し、華やかな香りを維持しつつ、新たに濃縮ミルクを加えてコクをプラスした一品。シュー皮は香ばしく焼き上げ、歯切れを向上させた。カスタードクリーム、シュー皮、どちらもくちどけにこだわっているため、最後まで軽やかに楽しめる。
販売エリア：全国
・ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー
ホイップクリームとカスタードクリームが、口の中で同時にとろけ合う一体感を追求したボリューム満点のシュークリーム。自家製カスタードはよりなめらかに改良され、ふんわりと焼き上げたシュー皮が溢れんばかりのWクリームを優しく包み込む。クリーム好きにはたまらない満足感ある一品だ。
価格：185円（税込199.80円）
販売エリア：全国
（modelpress編集部）
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