“握手会にヲタク1人”万バズSKE48メンバー、11年前のオーディション写真公開「なんでこんな子供を入れてくれたんだろう」現在との比較も話題に

“握手会にヲタク1人”万バズSKE48メンバー、11年前のオーディション写真公開「なんでこんな子供を入れてくれたんだろう」現在との比較も話題に