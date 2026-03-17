“握手会にヲタク1人”万バズSKE48メンバー、11年前のオーディション写真公開「なんでこんな子供を入れてくれたんだろう」現在との比較も話題に
【モデルプレス＝2026/03/17】SKE48の相川暖花が3月15日、公式X（旧Twitter）を更新。11年前の自分の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“握手会にヲタク1人”大バズリアイドル「なんでこんな子供を…」11年前のあどけない姿
相川は「エントリーNo.1の相川（11歳）と今日の相川（22歳）」「今日でオーディション合格から11年でした！大好きなSKE48に合格して夢が叶った日です！」とつづり、写真を投稿。オーディション当時、エントリーNo.1と記載された写真と、顔の横でCマークを作り、にっこり笑顔の写真を並べて投稿。「SKEはなんでこんな子供を入れてくれたんだろう」と記し、11年前のことを思い返している。
この投稿に「期待以上の素敵で面白い女性になって最高」「これからも推し続けます」「記念日おめでとう」「感慨深い」「11年前が懐かしい」「素敵なレディになられましたね」「大人の魅力出てきてる」などと注目を集めている。
相川は2003年10月22日生まれ、愛知県出身。2015年3月15日加入の7期生で現在チームSのリーダーを務めている。SNSで握手会にヲタクが1人しか来ていない様子を「本日の握手会、ヲタク約1名」とSNSで発信したところ、“万バズ”するほど話題に。その後35thシングル「Karma」ではグループ加入11年目で初の選抜入りを果たした。（modelpress編集部）
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【写真】“握手会にヲタク1人”大バズリアイドル「なんでこんな子供を…」11年前のあどけない姿
◆相川暖花、11年前の写真を公開
相川は「エントリーNo.1の相川（11歳）と今日の相川（22歳）」「今日でオーディション合格から11年でした！大好きなSKE48に合格して夢が叶った日です！」とつづり、写真を投稿。オーディション当時、エントリーNo.1と記載された写真と、顔の横でCマークを作り、にっこり笑顔の写真を並べて投稿。「SKEはなんでこんな子供を入れてくれたんだろう」と記し、11年前のことを思い返している。
◆相川暖花の投稿に反響
この投稿に「期待以上の素敵で面白い女性になって最高」「これからも推し続けます」「記念日おめでとう」「感慨深い」「11年前が懐かしい」「素敵なレディになられましたね」「大人の魅力出てきてる」などと注目を集めている。
相川は2003年10月22日生まれ、愛知県出身。2015年3月15日加入の7期生で現在チームSのリーダーを務めている。SNSで握手会にヲタクが1人しか来ていない様子を「本日の握手会、ヲタク約1名」とSNSで発信したところ、“万バズ”するほど話題に。その後35thシングル「Karma」ではグループ加入11年目で初の選抜入りを果たした。（modelpress編集部）
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