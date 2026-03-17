Mrs. GREEN APPLE 大森元貴

【テレビ×ミセス❇️】

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昨年6月と11月に特番として放送した、

Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組

TBS系「テレビ×ミセス」のレギュラー放送が決定いたしました📺

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たくさんの好評の声を受けてレギュラー化✨

タイトルの通り“テレビとミセスが本気でコラボ”する、… pic.twitter.com/DSTX27S56s https://t.co/DSTX27S56s