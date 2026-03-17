研ナオコ「我が家にも桜が咲き始めました」 春らしいオフショット公開「うっとりしちゃいそう」「家でもお花見が出来ますね」
歌手・タレントの研ナオコ（72）が16日、自身のブログを更新。「我が家にも桜が咲き始めました」と明かし、写真を披露した。
【写真】「家でもお花見が出来ますね」「うっとり」研ナオコが披露した“わが家の桜”
研は「名古屋中日ホール、大阪和泉シティ公演有難う御座いました」と感謝を伝え、デビュー55周年記念コンサートの2公演を開催したことを報告（13日に中日ホール 、14日に和泉シティ弥生の風ホールで開催）。贈られた豪華な花束の写真を披露した。
“親友”の俳優・梅沢富美男（75）からは祝花が贈られたことを明かし、「梅沢さんからのお贈りいただいたスタンド花からお持ち帰りして 我が家にも桜が咲き始めました」と、桜の切り花を飾った様子も紹介した。
コメント欄には「綺麗ですね」「部屋の中に桜が咲くって素晴らしい！うっとりしちゃいそう！」「お花も綺麗ですね。梅沢さんからのスタンド花からお持ち帰りした桜が咲き始めたのですね。家でもお花見が出来ますね」との声が寄せられている。
【写真】「家でもお花見が出来ますね」「うっとり」研ナオコが披露した“わが家の桜”
研は「名古屋中日ホール、大阪和泉シティ公演有難う御座いました」と感謝を伝え、デビュー55周年記念コンサートの2公演を開催したことを報告（13日に中日ホール 、14日に和泉シティ弥生の風ホールで開催）。贈られた豪華な花束の写真を披露した。
“親友”の俳優・梅沢富美男（75）からは祝花が贈られたことを明かし、「梅沢さんからのお贈りいただいたスタンド花からお持ち帰りして 我が家にも桜が咲き始めました」と、桜の切り花を飾った様子も紹介した。
コメント欄には「綺麗ですね」「部屋の中に桜が咲くって素晴らしい！うっとりしちゃいそう！」「お花も綺麗ですね。梅沢さんからのスタンド花からお持ち帰りした桜が咲き始めたのですね。家でもお花見が出来ますね」との声が寄せられている。