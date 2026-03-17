顔も名前も知らないまま交際…“仮想空間カップル”が第1子妊娠 将来は子どもをVR空間に「お父さんはこの姿とお母さんはこの姿で出会ったんだよ」と
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人によるABEMAの番組『ななにー 地下ABEMA』が15日に放送され、「いま気になる男女子16連発SP！」と題し、過去の放送のうち、特に印象的だった回をプレイバック。さらに、個性豊かなゲストのその後を調査した。
【写真】笑顔で報告！久々に番組出演を果たしたたこーちさん、なみさん夫婦
『幸せカップル大集合！私の彼がNo.1第2弾』にてアバターを使ってバーチャルの世界で交流するソーシャルVRプラットフォームで出会い、結婚式まで挙げたことを明かしたこーちさん、なみさん夫婦が登場。2人は出会いから1ヶ月後、お互いの顔や本名を一切知らないまま、リアルの声とアバターの姿だけで交際をスタート。結婚して同棲している現在も、2人で一緒にVR空間に入り楽しんでいるという仲睦まじい日常を明かしていた。
そんな2人に取材をすると、なんとなみさんの口から「妊娠しました。今、妊娠8ヶ月でちょうど今、後期に入ったばっかりです」と待望の第一子となる“VRベイビー”を授かったという幸せな報告が飛び出した。
しかし、そこに至るまでには約1年半にわたる不妊治療があり、毎月落ち込む日々を仮想空間での交流でストレス発散しながら乗り越えてきたことを明かしました。さらに2人は、将来は子どもをVR空間に連れて行き、「お父さんはこの姿とお母さんはこの姿で出会ったんだよ」と2人が付き合った場所を巡りたいと、今後の夢を語った。
このほか、番組内では『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP』に出演した中学2年生で妊娠した山口小姫南さんのその後も伝えた。
【写真】笑顔で報告！久々に番組出演を果たしたたこーちさん、なみさん夫婦
『幸せカップル大集合！私の彼がNo.1第2弾』にてアバターを使ってバーチャルの世界で交流するソーシャルVRプラットフォームで出会い、結婚式まで挙げたことを明かしたこーちさん、なみさん夫婦が登場。2人は出会いから1ヶ月後、お互いの顔や本名を一切知らないまま、リアルの声とアバターの姿だけで交際をスタート。結婚して同棲している現在も、2人で一緒にVR空間に入り楽しんでいるという仲睦まじい日常を明かしていた。
しかし、そこに至るまでには約1年半にわたる不妊治療があり、毎月落ち込む日々を仮想空間での交流でストレス発散しながら乗り越えてきたことを明かしました。さらに2人は、将来は子どもをVR空間に連れて行き、「お父さんはこの姿とお母さんはこの姿で出会ったんだよ」と2人が付き合った場所を巡りたいと、今後の夢を語った。
このほか、番組内では『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP』に出演した中学2年生で妊娠した山口小姫南さんのその後も伝えた。