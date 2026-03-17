顔も名前も知らないまま交際…“仮想空間カップル”が第1子妊娠 将来は子どもをVR空間に「お父さんはこの姿とお母さんはこの姿で出会ったんだよ」と

顔も名前も知らないまま交際…“仮想空間カップル”が第1子妊娠 将来は子どもをVR空間に「お父さんはこの姿とお母さんはこの姿で出会ったんだよ」と