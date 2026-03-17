夏菜、胸が大きい人の“悩み”を自ら検証＆解決策を提案「街で視線を集めそう」「ドキッとしましたやん!!」
俳優の夏菜（36）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。胸が大きい人の“悩み”を自ら検証し、解決策を動画で紹介した。
【動画】「胸のボリュームがカバーできて着痩せもできる」胸が大きい人の“悩み”を自ら検証する夏菜
夏菜は、前日のストーリーズで「胸があるとロンT（ロングTシャツ）を着た時に肉感が出てしまう」という悩みを吐露。これに対し多くの共感の声が寄せられたことを受け、リール動画で自身なりの「解決コーデ」を提案している。
ポイントは、「あえて首元はスッキリ開けて」、その上に「オーバーサイズの白シャツをバサッと羽織る」こと。肩を落として着ることで「縦のライン」を作り「胸のボリュームがカバーできて着痩せもできる」とし、気になるお尻周りも隠して「ヘルシーに」見せる技を公開した。
さらに、「ユニクロのブラトップはいつもはMだけどあえてSでピタッと着てます」といった、インナー選びのリアルなこだわりについても紹介している。
自身がモデルとなって実際の着用感を表現した姿に、コメント欄には「街で視線を集めそう」「ドキッとしましたやん!!」「最高」「綺麗でかっこいい」「スタイル最高ですね」などの声が多数寄せられている。
【動画】「胸のボリュームがカバーできて着痩せもできる」胸が大きい人の“悩み”を自ら検証する夏菜
夏菜は、前日のストーリーズで「胸があるとロンT（ロングTシャツ）を着た時に肉感が出てしまう」という悩みを吐露。これに対し多くの共感の声が寄せられたことを受け、リール動画で自身なりの「解決コーデ」を提案している。
ポイントは、「あえて首元はスッキリ開けて」、その上に「オーバーサイズの白シャツをバサッと羽織る」こと。肩を落として着ることで「縦のライン」を作り「胸のボリュームがカバーできて着痩せもできる」とし、気になるお尻周りも隠して「ヘルシーに」見せる技を公開した。
さらに、「ユニクロのブラトップはいつもはMだけどあえてSでピタッと着てます」といった、インナー選びのリアルなこだわりについても紹介している。
自身がモデルとなって実際の着用感を表現した姿に、コメント欄には「街で視線を集めそう」「ドキッとしましたやん!!」「最高」「綺麗でかっこいい」「スタイル最高ですね」などの声が多数寄せられている。