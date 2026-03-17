東京・墨田区の都営アパートから水道メーターを盗んだとして、60代の男2人が逮捕されました。防犯カメラには2人の犯行前後の様子が捉えられていました。

周囲を気にしながら足早にエレベーターに乗ろうとする2人。窃盗の疑いで逮捕された、無職の鈴木力容疑者（60）と菊地宣昭容疑者（61）です。2人は去年11月、墨田区の都営アパートに設置された水道メーターを盗んだ疑いがもたれています。

別の防犯カメラには、犯行後に水道メーターを入れたとみられる大きな袋を運ぶ様子も写っています。

目撃者

「（2人に）どうしたんですかと言ったら、留守（空き家）のところのメーター調べてるって言ったから。これ（水道メーター）がすっぽりないの。メーターがないの」

取り調べに対し、鈴木容疑者は「何度も盗んだ。別の団地でもやった」などと容疑を認め、菊地容疑者は「頼まれただけ」と、容疑を一部否認しているということです。

このアパートでは去年、水道メーターが盗まれる被害が50件以上確認されていて、警視庁は余罪を調べるとともに、鈴木容疑者がメーターの銅製の部分を取り外して買取店で換金していたとみて調べています。