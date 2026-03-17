『東京P.D.』捜査中止の圧力…暗躍する刑事部長【第8話あらすじ】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）の第8話が17日に放送されるのを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
■第8話あらすじ
都の行政担当責任者と小城幡建設による談合事件には、まだ明るみに出ていない“バック”がいる。そうにらんだ捜査二課刑事・仙北谷開智（味方良介）は、広報課２係・今泉麟太郎（福士蒼汰）に協力を仰ぎ、都議会議員の須藤久伸（佃典彦）が関わっていた証拠を入手。須藤の名前こそ伏せられていたが、世間の怒りを買う大きなニュースとして報道された。しかし、広報課２係の時永修次（竹財輝之助）が、この情報を警視庁上層部に横流し。直後にアイドルの大麻所持報道が流れ、須藤のニュースはトップから消えてしまった。
このままではいられない今泉と仙北谷は、さらなる証拠を見つけ出すべく、須藤と建設会社の会合に同席していた都庁職員・木村香澄（堀未央奈）との接触を図る。２人は熊崎心音（吉川愛）の協力もあり香澄の話を聞くことに成功。談合事件を告発した張本人が香澄だったと判明したほか、須藤の上にも黒幕がいることも明らかになる。加えて、香澄から小城幡建設役員と須藤の会話の音声データを託される。
この音声データが報道されると世間の関心は再び談合事件へ。その後のレクでは、記者クラブからも疑問の声があがるが、捜査二課長の東田次郎（井上尚）は何も答えない。
談合事件のもみ消しには刑事部長・福留公康（阪田マサノブ）も関わっている。かかり続ける警視庁上層部からの圧力に、今泉たちはどう立ち向かうのか。
【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
都の行政担当責任者と小城幡建設による談合事件には、まだ明るみに出ていない“バック”がいる。そうにらんだ捜査二課刑事・仙北谷開智（味方良介）は、広報課２係・今泉麟太郎（福士蒼汰）に協力を仰ぎ、都議会議員の須藤久伸（佃典彦）が関わっていた証拠を入手。須藤の名前こそ伏せられていたが、世間の怒りを買う大きなニュースとして報道された。しかし、広報課２係の時永修次（竹財輝之助）が、この情報を警視庁上層部に横流し。直後にアイドルの大麻所持報道が流れ、須藤のニュースはトップから消えてしまった。
このままではいられない今泉と仙北谷は、さらなる証拠を見つけ出すべく、須藤と建設会社の会合に同席していた都庁職員・木村香澄（堀未央奈）との接触を図る。２人は熊崎心音（吉川愛）の協力もあり香澄の話を聞くことに成功。談合事件を告発した張本人が香澄だったと判明したほか、須藤の上にも黒幕がいることも明らかになる。加えて、香澄から小城幡建設役員と須藤の会話の音声データを託される。
この音声データが報道されると世間の関心は再び談合事件へ。その後のレクでは、記者クラブからも疑問の声があがるが、捜査二課長の東田次郎（井上尚）は何も答えない。
談合事件のもみ消しには刑事部長・福留公康（阪田マサノブ）も関わっている。かかり続ける警視庁上層部からの圧力に、今泉たちはどう立ち向かうのか。