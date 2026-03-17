「そのチョコ本気にしてないよね」「何だよ…嫉妬？」妻が若くてかわいい後輩にヤキモチを焼いている？【そのチョコ勘違いです Vol.2】
■これまでのあらすじ
平凡なサラリーマンの夫は夫婦関係になんの不満もないが、刺激もないと感じていた。このままつまらない日々を送るだけでいいのかと燻っていたとき、後輩社員からバレンタインにチョコをもらう。これにより人生は一気にバラ色に染まる…はずだったのに？
平凡なサラリーマンの夫は夫婦関係になんの不満もないが、刺激もないと感じていた。このままつまらない日々を送るだけでいいのかと燻っていたとき、後輩社員からバレンタインにチョコをもらう。これにより人生は一気にバラ色に染まる…はずだったのに？
ひかりが俺に惚れたのは、入社したばかりの頃のあの一件ででしょう。
クレーム対応で厳しい洗礼を受けたひかりに、俺は優しく声をかけたことがありました。先輩として当然のことをしただけですが、ひかりは涙ぐんで俺を見つめていました。
俺が既婚者だとわかっているはずですが、一度走り出した気持ちは止められないよな…。
ところが、ひかりからのチョコを妻が落としそうになってしまって…！ 慌てて受け止めましたが、もしかしてこれって妻のヤキモチでしょうか？
「本気にしてないよね？」と、ぶっきらぼうに声をかけてきた妻。
あー、嫉妬されちゃった？困ったなー。
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)