■これまでのあらすじ

平凡なサラリーマンの夫は夫婦関係になんの不満もないが、刺激もないと感じていた。このままつまらない日々を送るだけでいいのかと燻っていたとき、後輩社員からバレンタインにチョコをもらう。これにより人生は一気にバラ色に染まる…はずだったのに？



ひかりが俺に惚れたのは、入社したばかりの頃のあの一件ででしょう。クレーム対応で厳しい洗礼を受けたひかりに、俺は優しく声をかけたことがありました。先輩として当然のことをしただけですが、ひかりは涙ぐんで俺を見つめていました。

頼れるカッコイイ先輩…、そう思っても無理はないですよね。俺が既婚者だとわかっているはずですが、一度走り出した気持ちは止められないよな…。ところが、ひかりからのチョコを妻が落としそうになってしまって…！ 慌てて受け止めましたが、もしかしてこれって妻のヤキモチでしょうか？「本気にしてないよね？」と、ぶっきらぼうに声をかけてきた妻。あー、嫉妬されちゃった？困ったなー。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)