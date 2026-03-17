【App Store iPhoneゲームチャート】スイカゲームの新作『スイカゲーム ぷらねっと』がTOP10入り（3/9〜15）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年3月9日〜15日）では、「有料ゲームチャート」1位に『Minecraft』がランクイン。8位には、「スイカゲーム」の新作『スイカゲーム ぷらねっと』が初登場した。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆360度の方向からフルーツを投げ“シンカ”させ、ハイスコアを狙う
「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。根強い人気を誇っており、前週に続き首位をキープした。
今週は、5位に『スマスロ 化物語』、8位に『スイカゲーム ぷらねっと』と2作の新作が初登場。
8位の『〜ぷらねっと』は、惑星の周りを飛ぶポッピィーを操作して、360度の方向からフルーツを投げ“シンカ”させてハイスコアを狙う「スイカゲーム」の新作。フルーツをシンカさせることで「超シンカ」タイムに入り、この間にシンカさせることでさらなるハイスコアが得られる。フルーツを囲むオレンジのエリアからフルーツがはみ出てしまうとゲームオーバーとなる。
なお、2024年元日のリリースから根強い人気を誇る「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ『スイカゲーム-Aladdin X』は、前週に続き今週も3位をキープしている。
◆無料チャート1位は、『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』
一方、「無料ゲームチャート」1位は、『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』が獲得。ボトルに重なるように入ったさまざまな色の液体を、他のボトルに入れ替えながら同じ色の液体に仕分けていくパズルゲームで、前週2位から順位を上げた。
続く2位には『ラストアサイラム：プレイグ』、3位には『ブロックブラスト（Block Blast）』がランクインした。
新作では、童話と日本の怪談をベースにした放置系RPG『イーヴルテイルズ〜不思議ランド〜』が5位に初登場。口裂姫、赤ずきん、シラユキ、サダ子といったキャラクターたちが登場するダークファンタジーで、プレイヤーは高校生の主人公としてテーマパーク「不思議ランド」の真相を解明していく。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆360度の方向からフルーツを投げ“シンカ”させ、ハイスコアを狙う
今週は、5位に『スマスロ 化物語』、8位に『スイカゲーム ぷらねっと』と2作の新作が初登場。
8位の『〜ぷらねっと』は、惑星の周りを飛ぶポッピィーを操作して、360度の方向からフルーツを投げ“シンカ”させてハイスコアを狙う「スイカゲーム」の新作。フルーツをシンカさせることで「超シンカ」タイムに入り、この間にシンカさせることでさらなるハイスコアが得られる。フルーツを囲むオレンジのエリアからフルーツがはみ出てしまうとゲームオーバーとなる。
なお、2024年元日のリリースから根強い人気を誇る「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ『スイカゲーム-Aladdin X』は、前週に続き今週も3位をキープしている。
◆無料チャート1位は、『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』
一方、「無料ゲームチャート」1位は、『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』が獲得。ボトルに重なるように入ったさまざまな色の液体を、他のボトルに入れ替えながら同じ色の液体に仕分けていくパズルゲームで、前週2位から順位を上げた。
続く2位には『ラストアサイラム：プレイグ』、3位には『ブロックブラスト（Block Blast）』がランクインした。
新作では、童話と日本の怪談をベースにした放置系RPG『イーヴルテイルズ〜不思議ランド〜』が5位に初登場。口裂姫、赤ずきん、シラユキ、サダ子といったキャラクターたちが登場するダークファンタジーで、プレイヤーは高校生の主人公としてテーマパーク「不思議ランド」の真相を解明していく。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。