きょうも日差しが暖かく、ポカポカ陽気が続きそうです。

【写真を見る】東海地方は各地で乾燥に注意 予想最高気温は名古屋･岐阜で18℃ 津16℃ あすは夕方から雨 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/17 昼）

正午前の名古屋市内は気持ちのよい青空が広がり、気温は14.6℃、湿度は35%と低くなっています。

この時間は、愛知県と三重県の全域、岐阜県の美濃地方に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにご注意ください。



午後も平野部・山間部とも良く晴れるでしょう。風が弱く穏やかな天気が続く見込みです。



予想最高気温は、名古屋と岐阜で18℃、高山で14℃、津で16℃で、各地で3月下旬から4月上旬並みの陽気になりそうです。

花粉情報・週間予報

【花粉情報】

平野部では非常に多く、飛騨地方で多く飛びそうです。洗濯物を外に干したら、しっかり払って取り込みましょう。

【週間予報】

あすは天気が下り坂で、あすの夕方から雨が降るでしょう。水不足の地域では、あさってにかけて恵みの雨になりますが、渇水の解消には時間がかかりそうです。