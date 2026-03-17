House of Marleyから、アウトドアから日常まで幅広く使えるポータブルスピーカー『Get Together Go』が3月19日に発売されることが発表された。

【画像あり】自然を感じる素材で雰囲気を盛り上げ 商品画像一覧

『Get Together Go』は、IP67等級の防水・防塵性能を備えたポータブルスピーカーだ。REGRINDシリコンと竹素材を採用したサステナブルなデザインが特徴で、Bluetooth 6.0に対応し、1回の充電で最大20時間の連続再生が可能となっている。

サウンド面では、シーンに合わせて選べる3つのEQモード（Marley Signature Sound / Bass Boost / Outdoor Mode）を搭載している。Auracast™機能により、同モデルのスピーカーを複数台接続して臨場感のあるサウンドを楽しむことも可能だ。

機能面では、内蔵ボトルオープナーや雰囲気を演出するライトを搭載。取り外し可能なグリルカバーは簡単に着脱できる構造で、スピーカーを清潔に保ちやすい設計となっている。

カラーはシグネチャーブラックとクリームの2つが用意されている。市場予想売価は2万9990円で、3月19日より発売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）