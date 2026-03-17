１７日前引けの日経平均株価は前営業日比２６２円５８銭高の５万４０１３円７３銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１０億４８１５万株、売買代金概算は３兆３６８億円。値上がり銘柄数は１３１５、対して値下がり銘柄数は２４８、変わらずは２７銘柄だった。



事実上の封鎖状態にあったホルムズ海峡について、一部船舶が航行したとの観測が広がった。更にベッセント米財務長官が１６日の米ＣＮＢＣのインタビューで、イランやインド、中国のタンカーが同海峡を通過したことに関し、構わないと発言。１６日の米国市場で原油先物相場が急落し、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は一時１バレル＝９２ドル台をつけた。これらを背景に主要株価３指数がそろって上昇し、東京市場での主力株の買い戻しを誘う要因となった。日経平均は寄り付き直後に上げ幅を６００円超に拡大させた。一方、アジア時間でＷＴＩ期近物は水準を切り上げる動きをみせたほか、イラン情勢を巡る先行き不透明感が引き続き意識され、日経平均は伸び悩んだ。東証の業種別指数では非鉄金属やその他製品、情報・通信業を除く３０業種が上昇し、海運業が値上がり率でトップとなった。



個別では三菱商事<8058.T>や三井物産<8031.T>が値を上げ、第一三共<4568.T>が大幅高。イビデン<4062.T>や三菱重工業<7011.T>、三越伊勢丹ホールディングス<3099.T>が堅調に推移し、川崎汽船<9107.T>が急騰。ホーチキ<6745.T>やジャパンディスプレイ<6740.T>、パーク２４<4666.T>が値を飛ばし、ギフトホールディングス<9279.T>がストップ高に買われた。半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やフジクラ<5803.T>、ディスコ<6146.T>が軟調。エンプラス<6961.T>とＬｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>が急落した。



出所：MINKABU PRESS