シャキシャキもやし＆カリッと豚バラで美味しい！「もやしと豚バラのヘルシーお好み焼き」
【写真を見る】蒸し器不要！包まないで作れちゃう「レンジでもやしシューマイ」
節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。
圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱいになれる最強の節約レパートリーを、あなたの食卓に取り入れてみませんか？
もやしと豚バラのヘルシーお好み焼き
1人分：369kcal
塩分：0.8g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約250g）
豚バラ薄切り肉…150g
万能ねぎ…5本
青のり…適量
削りがつお…2g
小麦粉
片栗粉
中濃ソース
マヨネーズ
■【作り方】
1 ポリ袋にもやしを入れ、万能ねぎをキッチンばさみで5cm長さに切って入れる。
2 小麦粉、片栗粉各大1/2 、削りがつおを加え、袋の口を閉じて振り、もやし全体に粉をまぶす。
3 直径約20cmのフライパンに豚肉を並べ、2を広げ入れる。ふたをして強めの中火にかけ、約3分、豚肉がこんがりするまで焼く。
4 上下を返して円形に整え、ふたをせずに4〜5分焼く。中濃ソース適量をぬり広げてマヨネーズ適量をかけ、好みで削りがつおと、青のりをふる。
料理／上島亜紀、撮影／難波雄史
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』