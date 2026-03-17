カリッとした豚バラとシャキシャキもやしが絶妙


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節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。

圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱいになれる最強の節約レパートリーを、あなたの食卓に取り入れてみませんか？

■カリッとした豚バラとシャキシャキもやしが絶妙

もやしと豚バラのヘルシーお好み焼き

もやしと豚バラのヘルシーお好み焼き（料理・上島亜紀、撮影・難波雄史）


1人分：369kcal

塩分：0.8g

■【材料（2人分）】

もやし…1袋（約250g）

豚バラ薄切り肉…150g

万能ねぎ…5本

青のり…適量

削りがつお…2g

小麦粉

片栗粉

中濃ソース　

マヨネーズ

■【作り方】

1　ポリ袋にもやしを入れ、万能ねぎをキッチンばさみで5cm長さに切って入れる。

2　小麦粉、片栗粉各大1/2 、削りがつおを加え、袋の口を閉じて振り、もやし全体に粉をまぶす。

3　直径約20cmのフライパンに豚肉を並べ、2を広げ入れる。ふたをして強めの中火にかけ、約3分、豚肉がこんがりするまで焼く。

4　上下を返して円形に整え、ふたをせずに4〜5分焼く。中濃ソース適量をぬり広げてマヨネーズ適量をかけ、好みで削りがつおと、青のりをふる。

料理／上島亜紀、撮影／難波雄史

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』