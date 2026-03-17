株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDブランドのカメラ用バックパック「ALTA SKY」に容量20Lの「ALTA SKY 52」を追加した。3月27日（金）に発売する。

既存の「ALTA SKY 42」（約16.6L）と「ALTA SKY 62」（約24.6L）の中間に位置するサイズ。収納力と携行性のバランスを重視したという。

レンズ交換式カメラに加え、200-600mmクラスを含む複数の交換レンズが収納可能。野鳥撮影やアウトドア撮影など、望遠レンズを使用する撮影スタイルに対応する。

背中側の全面が開くほか、前面上部にも開口部を備える。内部には、視認性を高めるオレンジ色の内装を採用した。

また、最大16インチのノートPCまたは11インチのタブレットを収納できるポケットを装備。

前面中央には三脚を固定できるホルダーも備えている。

容量：20L 外形寸法：310×520×240mm 内形寸法：270×480×150mm PC収納：16インチノートPC、11インチタブレット 耐荷重：12.5kg 質量：2.2kg 価格：4万700円