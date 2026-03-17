【WBC】8強敗退に“タラレバ”止まらない韓国　160km右腕不在を嘆く「彼がいればコールド負けはなかったのでは…」

もしかすると韓国も、WBCで160kmの剛速球を投げ込む投手を見ることができたかもしれない。

【写真】「いればコールド負けは免れた」韓国が嘆いた162km右腕不在

しかし、不運な負傷によってその機会が失われ、代表は深刻な投手不足に悩まされた。最速160kmを誇るキウム・ヒーローズのエース右腕アン・ウジンが、今もなおブルペンでの投球練習から抜け出せずにいる。

韓国は現在行われているWBCで準々決勝（ベスト8）進出という目標を達成した。しかし、大会通して“投手不足”への懸念は深まった。

元々、最終エントリーに含まれていたムン・ドンジュ（ハンファ・イーグルス）やウォン・テイン（サムスン・ライオンズ）、ライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）らが軒並み離脱したことで、投手層が薄くなったためだ。

リュ・ヒョンジン（ハンファ・イーグルス）やノ・ギョンウン（SSGランダース）といった40歳前後のベテランたちの制球力と試合巧者ぶりに頼らざるを得なかった。剛速球を武器にする投手はクァク・ビン（斗山ベアーズ）、コ・ウソク（デトロイト・タイガース傘下マイナー）に過ぎなかった。力で相手をねじ伏せられる投手が皆無だったのである。

それは記録にも如実に表れた。韓国は今回のWBCにおいて、ストレートの平均球速が時速91マイル（約146.5km）にとどまった。これはWBCに参加した20カ国のうち、18位という低水準だった。同じアジア圏の日本が94.5マイル（約152.1km）、台湾が93.5マイル（約150.5km）の平均球速を記録したのと比べると、韓国は世界のトレンドである「球速革命」から取り残されていた。

もっとも、仮に負傷者なしでベストな投手陣を構築できていれば、状況は違っていたかもしれない。特に、160kmの剛速球を投げるアン・ウジンが代表に合流できていれば、韓国の投手不足も、国際舞台でのマウンドの競争力も一変していたはずだ。

2018年にドラフト1位（1次指名）でキウムに入団したアン・ウジンは、韓国プロ野球KBOリーグを代表するエース右腕だ。

2022年には30試合（196回）を投げ、15勝8敗、防御率2.11、224奪三振を記録して投手部門のゴールデングラブ賞を受賞。2023年も24試合（150.2回）を投げて9勝7敗、防御率2.39という成績を残したが、肘の痛みが発生し、トミー・ジョン手術を受けてリハビリに入った。

アン・ウジン（写真提供＝OSEN）

アン・ウジンは初期のリハビリが終わった同年12月、兵役のため社会服務要員として入隊した。リハビリを続けながら兵役義務を同時に遂行することにしたのである。

リハビリは順調だった。2025年9月の兵役終了前には実戦形式の紅白戦まで消化し、最速157kmをマーク。2025年シーズンの終盤には一軍復帰も予想されていた。

ところが、兵役が終わる直前に不慮の事故が起きた。キウムの紅白戦に出場した後、投手陣の「罰則ノック」の練習中に右肩を痛めるという、信じがたい負傷をしてしまったのだ。アン・ウジンは右肩の肩鎖関節靭帯損傷と診断され、約1年のリハビリが必要だという所見を受けた。

コーチ陣が強制したわけではなく、和気あいあいとした雰囲気の中で行われた練習だった。とはいえ、結果的にこの不運な負傷がキウムの計画、そしてWBCの投手陣構想を完全に狂わせることになった。

もし昨季終盤にアン・ウジンが兵役を終えて一軍の実戦をこなし、オフシーズンを迎えていれば、WBCの韓国代表に選出される可能性は十分にあった。

アン・ウジンは高校時代、学校いじめの加害者として指摘され処罰を受けた過去がある。韓国野球ソフトボール協会（KBSA）からは3年間の資格停止処分を受けた。3年以上の処分を受けた場合、オリンピックやアジア大会といった国際大会への出場は永久に認められない。

ただ、WBCはMLB機構が主催する大会であるため、出場に制約はない。2023年大会は問題が収束していなかったため代表から漏れたが、今回は状況が違っていた。国際舞台での競争力強化のためにアン・ウジンを求める声が上がり、世論も以前とは様変わりしていたのだ。

しかし結局、不運な肩の負傷によってアン・ウジンのWBC合流は幻となった。

アン・ウジンは台湾で行ったキウムの春季キャンプにも予定通り参加した。他の投手とは別のメニューをこなしたが、それでもボールを投げられる体は作った。継続的にハーフピッチングを行い、現在もその段階にある。キウムの関係者は「台湾キャンプからハーフピッチング程度の段階で週に1回、30球前後を投げ続けている」と明かした。16日に行われた社稷（サジク）球場でのロッテ・ジャイアンツ戦前にも、アン・ウジンはブルペンでハーフピッチング程度の強度でボールを投じた。

キウムのソル・ジョンジン監督は、今もなおアン・ウジンの復帰時期について慎重な姿勢を崩していない。ソル監督は「早くも遅くもない。リハビリは至って順調だ。トレーナーや担当医が常にチェックしており、あらかじめ立てたスケジュール通りに進んでいる」としつつも、「もし少しでも異変があれば、復帰は遅れる。いつ投入できるか明言するのは時期尚早だ。先に口にすると混乱を招く。目処が立てば、その時に発表する」と説明した。

韓国野球の底力を感じつつも、国際舞台での競争力不足を痛感させられた今回のWBC。もし160kmを投げるアン・ウジンが参加していれば、1次ラウンドでの苦戦も、準々決勝でのコールド負けもなかったのかもしれない。

（記事提供＝OSEN）