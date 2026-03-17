開催：2026.3.17

会場：ローンデポ・パーク

結果：[イタリア] 2 - 4 [ベネズエラ]

WBCの試合が17日に行われ、ローンデポ・パークでイタリアとベネズエラが対戦した。

イタリアの先発投手はＡ・ノラ、対するベネズエラの先発投手はＫ・モンテロで試合は開始した。

2回裏、8番 ＪＪ・ドラツィオ カウント3-2から押し出しの四球でイタリア得点 ITA 1-0 VEN、9番 Ｄ・ノリ 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでイタリア得点 ITA 2-0 VEN

4回表、4番 Ｅ・スアレス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでベネズエラ得点 ITA 2-1 VEN

7回表、1番 Ｒ・アクーニャＪｒ． 初球を打ってショートへのタイムリー内野安打でベネズエラ得点 ITA 2-2 VEN、2番 Ｍ・ガルシア 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 ITA 2-3 VEN、3番 Ｌ・アラエス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 ITA 2-4 VEN

試合は2対4でベネズエラの勝利となった。

この試合の勝ち投手はベネズエラのＡ・セルパで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はイタリアのＭ・ロレンゼンで、ここまで0勝1敗0S。ベネズエラのＤ・パレンシアにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-17 11:56:07 更新