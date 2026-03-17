1つは持っておきたい。モバイルバッテリーなどの爆発・発火に備えたポーチとバッグが登場
マスターロック・セントリー日本は3月12日、「耐火・耐水 あんしんポーチ」と「耐火・耐水 安心バッグ」の販売を、全国の主要ホームセンターや家電量販店、Amazonにて順次開始しました。
■ポーチはSとMの2サイズを展開
両商品は、モバイルバッテリーの発火事故のリスクを軽減するアイテムとなっています。
「耐火・耐水 あんしんポーチ」は、モバイルバッテリーなどの発火リスクに備える耐火・耐水ポーチで、第三者機関での防爆試験・燃焼性試験をクリアしています。SサイズとMサイズを用意。
「耐火・耐水 安心バッグ」は、グラスファイバー製の4層構造、スナップとジッパーの2重ロックを採用し、火災や水害に強い仕様を実現。
コンパクトで使いやすいデザインながら、A4フラットファイルの収納が可能な大容量となっています。
■商品概要
商品名：耐火・耐水 あんしんポーチ JFBWLZ1（Sサイズ）
重さ：約95g
価格：オープン価格
商品名：耐火・耐水 あんしんポーチ JFBWLZ2（Mサイズ）
重さ：約118g
価格：オープン価格
商品名：耐火・耐水 安心バッグ FBWLZ0
容量：2.8L
価格：オープン価格
販売日：2026年3月12日
取扱い：主要ホームセンター、家電量販店、Amazon
（フォルサ）