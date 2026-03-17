1つは持っておきたい。モバイルバッテリーなどの爆発・発火に備えたポーチとバッグが登場

マスターロック・セントリー日本は3月12日、「耐火・耐水 あんしんポーチ」と「耐火・耐水 安心バッグ」の販売を、全国の主要ホームセンターや家電量販店、Amazonにて順次開始しました。

■ポーチはSとMの2サイズを展開

両商品は、モバイルバッテリーの発火事故のリスクを軽減するアイテムとなっています。

「耐火・耐水 あんしんポーチ」は、モバイルバッテリーなどの発火リスクに備える耐火・耐水ポーチで、第三者機関での防爆試験・燃焼性試験をクリアしています。SサイズとMサイズを用意。

「耐火・耐水 安心バッグ」は、グラスファイバー製の4層構造、スナップとジッパーの2重ロックを採用し、火災や水害に強い仕様を実現。

コンパクトで使いやすいデザインながら、A4フラットファイルの収納が可能な大容量となっています。

■商品概要

商品名：耐火・耐水 あんしんポーチ JFBWLZ1（Sサイズ）

重さ：約95g

価格：オープン価格

商品名：耐火・耐水 あんしんポーチ JFBWLZ2（Mサイズ）

重さ：約118g

価格：オープン価格

商品名：耐火・耐水 安心バッグ FBWLZ0

容量：2.8L

価格：オープン価格

販売日：2026年3月12日

取扱い：主要ホームセンター、家電量販店、Amazon

（フォルサ）