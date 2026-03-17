DHT-S218(K)

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　「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー

DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）

2位　サウンドバー ブラック

SR-C20A(B)（ヤマハ）

3位　サウンドバー

HT-B600（ソニー）

3位　レグザサウンドシステム

RA-B100（TVS REGZA）

5位　サウンドバー

HT-A8000（ソニー）

6位　サウンドバー

HT-A3000（ソニー）

7位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー

DHT-S217(K)（ハーマンインターナショナル）

8位　レグザサウンドシステム

RA-B500（TVS REGZA）

9位　Bose TV Speaker

BOSE TV SPEAKER（BOSE）

10位　Sonos Arc Ultra Black

Sonos Arc Ultra Black（Sonos）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。