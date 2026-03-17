日経225先物：17日正午＝200円高、5万3700円
17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円高の5万3700円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万4013.73円に対しては313.73円安。出来高は1万9082枚となっている。
TOPIX先物期近は3620ポイントと前日比32ポイント高、現物終値比28.75ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53700 +200 19082
日経225mini 53715 +210 341441
TOPIX先物 3620 +32 27348
JPX日経400先物 32865 +325 880
グロース指数先物 737 +6 2704
東証REIT指数先物 1971 +17 104
株探ニュース
TOPIX先物期近は3620ポイントと前日比32ポイント高、現物終値比28.75ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53700 +200 19082
日経225mini 53715 +210 341441
TOPIX先物 3620 +32 27348
JPX日経400先物 32865 +325 880
グロース指数先物 737 +6 2704
東証REIT指数先物 1971 +17 104
株探ニュース