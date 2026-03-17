　17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円高の5万3700円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万4013.73円に対しては313.73円安。出来高は1万9082枚となっている。

　TOPIX先物期近は3620ポイントと前日比32ポイント高、現物終値比28.75ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53700　　　　　+200　　　 19082
日経225mini 　　　　　　 53715　　　　　+210　　　341441
TOPIX先物 　　　　　　　　3620　　　　　 +32　　　 27348
JPX日経400先物　　　　　 32865　　　　　+325　　　　 880
グロース指数先物　　　　　 737　　　　　　+6　　　　2704
東証REIT指数先物　　　　　1971　　　　　 +17　　　　 104

株探ニュース