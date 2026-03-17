これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。積雪の多い地域では、18日(水)までナダレに注意してください。



◆17日(火)これからの天気

このあとも高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。花粉が非常に多く飛ぶため、対策を万全にしてお過ごしください。



◆17日(火)の予想最高気温

最高気温は、10～12℃の予想です。

昨日より2℃前後高く、3月下旬並みのところが多くなりそうです。日なたでは日差しのぬくもりが感じられるでしょう。