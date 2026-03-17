新潟市中心部を通る『東大通』の再開発を検討する有識者会議が開かれ、大規模な社会実験を実施する方針が示されました。



これまでの会議では、JR新潟駅前から萬代橋方向へのびる『東大通』を片側4車線から3車線に減らし、歩道を広げるなどの案が検討されてきました。16日は、2027年度に車線を減らした状態を再現する大規模な社会実験を行い、交通への影響や歩行者の利用状況を検証する方針が示されました。



■有識者会議 岩佐明彦座長

「大規模(社会実験)で新潟はとくに季節の変化が色々あるので、長い期間やることが一つあるのは結構めずらしいのではないかと思う。新しい街をどうしていくかということを、みんなで考えられるいい機会になると思います。」



この会議は来年度も開かれ、社会実験について議論を深めるということです。