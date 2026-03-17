WBC準決勝・イタリア―ベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク14位のイタリアが同5位のベネズエラに2-4で逆転負け。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪に屈し、史上初の決勝進出を逃した。17日（同18日）の決勝は米国―ベネズエラのカードとなった。

イタリアの快進撃が止まった。敗戦後は、喜ぶベネズエラとは対照的にベンチで呆然。多くの選手がショックから動けなかった。セルべリ監督に声をかけられたナインはベンチ前に出て、観客席に帽子を脱いで感謝。目に涙を浮かべる選手もおり、ハグで健闘をたたえ合った。最後まで爽やかな戦いぶりだった。

2回1死満塁で8番ドラツィオが押し出し四球を選んで先制。ソーリの二ゴロの間にも1点を追加し、優位に展開した。先発投手はノラ。フィリーズでメジャー通算109勝を挙げているエース右腕が毎回走者を出しながら、4回59球を投げ4安打1失点と仕事を果たした。

2番手は米国戦で好投し、歴史的勝利の立役者になったロレンゼン。力投したが、7回2死一塁から4連打で逆転を許した。打線も3回以降はベネズエラ投手陣を打ち崩せなかった。

イタリアは世界ランク14位で、プールBで3位の米国、6位のメキシコから水を空けられた3番手の位置づけ。前評判も史上最強の呼び声高い米国とメキシコの突破が有力視された。ノラ、ロレンゼンのほか、昨季32発のパスカンティーノ（ロイヤルズ）とメジャーで実績のある選手もいるが、メジャー傘下に所属する選手も少なくない。しかし、米国を破る大会史上に残る大金星を挙げるなど4戦全勝で1位通過した。

準々決勝はプエルトリコに8-6で競り勝ち、史上初のベスト4へ。本塁打を打った際に名曲「トゥーランドット」が球場に流れ、打った選手がベンチ内のエスプレッソマシンでエスプレッソを淹れて飲み干すセレブレーションも話題に。敗れはしたが、快進撃でWBCに熱狂を呼んだ。

17日（同18日）の決勝は米国―ベネズエラのマッチアップに。米国は勝てば2大会ぶり2度目、ベネズエラが勝てば初の優勝となる。



（THE ANSWER編集部）