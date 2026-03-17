お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。「本当に偉いと思った」タレントについて語った。

自身が製作総指揮、原作、脚本を担当し大ヒットした映画「えんとつ町のプペル」をはじめ、絵本、映画、経営などマルチな才能で活躍する西野は、現在プロデューサーとしても活躍する番組MCのMEGUMIを「本当に偉いっすよね」と絶賛した。

「本当にこの間僕酔っ払ってさ、行ったじゃない。本当に偉いなと思った。めっちゃ言ったもん、MEGUMIちゃんがいかに偉いかっていう話をいろんな人に」と回顧。MEGUMIは「来てくれたね、ありがとうね」「本当？もっと言って。全然伝わってこないんだけれど」と冗談めかして反応した。

西野は「なんかさあ、いろんな人を招いてさ、会食をやってたじゃん、あなた」「お着物着てさ」と明かし、「やりました。映画関係者の方とフランスの重鎮の方がいらしてたんでね。ちょっとやったんですよね。そこに来ていただいて。フランスと日本の交流をね」とMEGUMI。

西野が「見たかったんです。MEGUMIちゃんの根回しはどんなもんなんだろうって」と続けると、MEGUMIは「根回しって、悪いことみたい」と苦笑した。

西野は「でも偉くない？」と改めて感心し、MEGUMIは「ああいうの好きなの。大事じゃん、ああいうの。おもてなし」と意図を明かした。西野は「大事」と同調し、「いやそれしかも、タレントとしてもちゃんと出てるでしょ？偉くない？」と絶賛した。

MEGUMIは「ホームラン打ちたいんですよ、やっぱり。夢がいっぱいあるんですよ」と語り、「全然落ち着かないもんね」と西野。MEGUMIは「あなたもそうでしょう？ずーっとバタバタバタバタしてさ」と同じだと語った。

MEGUMIは初めて企画・プロデュースを担当し、Netflixで公開中の恋愛リアリティ番組「ラヴ上等」が大ヒット、Netflix Japanは2月にMEGUMIと複数年にわたる独占契約を結んだことを発表していた。