日本代表としてＷＢＣを戦った広島・小園海斗内野手が１７日、マツダスタジアムを訪れた。前日１６日に米国から帰国。その日のうちに帰広し、この日午前、姿を見せた。

「朝５時から目が覚めています」と、時差ボケがありながら、グラウンドに足を運び、投手指名練習をしていた栗林や床田らと会話を交わした。

日本代表は準々決勝のベネズエラ戦で敗れ、ベスト８で大会を去った。小園は、同戦の中盤以降、代打出場を見据え、ベンチで準備するものの、出場はならなかった。

マツダスタジアムで取材に応じた小園は、準決勝について「一度でも打席に立ちたかったというのはありますが、そこは力不足。また次、選んでもらえたらな」と振り返った。続けて、連覇を逃し、自身も１試合の出場にとどまったことについて「悔しかった。個人的にも試合に出られなかった。悔しかったです」と言葉を絞り出した。

今大会は、１次ラウンドの最終のチェコ戦（東京Ｄ）に先発出場し３打数１安打。出場は１試合にとどまったものの、ベンチから声を出すなど、自身の役割を全うした。大会中は、カブス・鈴木誠也から「いろんなことをみておきなさい」と言われ、他選手の準備の仕方や他国のメジャーリーガーなどの取り組み方に目を配った。

今年２６歳になる。２８年のロス五輪では、野球が復活。「出られるなら出たい。そこに選ばれるように頑張りたいと思います」と出場に意欲を見せた。

小園は１８日からマツダスタジアムで練習を再開し、２０日からチームに合流し、同日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に出場する予定。