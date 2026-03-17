WBC準決勝・イタリア―ベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク5位のベネズエラが14位のイタリアに4-2で逆転勝ち。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪が史上初の決勝進出を果たした。17日（同18日）の決勝は米国―ベネズエラのカードとなった。

侍ジャパンを撃破した勢いそのままに、ベネズエラがついにファイナルにたどり着いた。

先発モンテロが2回に乱れ、ヒットと2四球で1死満塁に。8番ドラツィオに対し、フルカウントからしっかり見極められ、押し出し四球で先制を許した。ここで2番手サンチェスに代わったが、続くソーリの二ゴロの間に1点を追加され、主導権を握られた。打線はフィリーズでメジャー通算109勝を挙げているノラから4回に4番スアレスの一発で1点差に。しかし、5回から登板したロレンゼンもなかなか打ち崩せない。

ムードが変わったのは7回だ。2死一塁、9番チョーリオの場面でエンドランが決まり、左前打で一、三塁に。さらにアクーニャJr.ガルシア、アラエスの3連続タイムリー。計4連打の猛攻で一気に試合をひっくり返し、球場はお祭り騒ぎとなった。

投手陣は小刻みに継投。先発モンテロを早々に諦め、2回途中からサンチェス、アビラ、セルパ、バザルド、マチャドと小刻みに投入し、無失点でつないでいく。最後は守護神パレンシアが締め、計7投手で接戦を制した。

勝利の瞬間、国旗を持った選手がグラウンド内になだれ込み、お祭り騒ぎ。ただ、両監督は健闘を称え合い、戦ったイタリアベンチに頭を下げる選手もいた。世界一にあと1勝に迫った喜びにあふれていた。

ベネズエラは南米大陸の北部に位置し、カリブ海と大西洋に面している国。人口は約2646万人で公用語はスペイン語。野球は国民的な人気を誇る。また、世界最大級の産油国としても知られている。世界野球ソフトボール連盟（WBSC）のランキングでは1位の日本、台湾、米国、韓国に続き世界5位。最高成績は2009年大会のベスト4。それを超え、初の決勝進出だ。

メジャーで史上初「40本塁打・70盗塁」を達成し、MVPに輝いたこともあるアクーニャJr.、メジャーで3年連続首位打者を獲得した安打製造機アラエスら大物が揃う。1次ラウンドは3連勝で迎えた最終戦・ドミニカ共和国戦に5-7で敗れ、2位通過。14日（同15日）の準々決勝で侍ジャパンと激突したが、アクーニャJr.、ガルシア、アブレイユの一発攻勢で逆転。8-5で日本の連覇の夢を打ち砕き、セミファイナルに進んでいた。

17日（同18日）の決勝は米国―ベネズエラのマッチアップに。米国は勝てば2大会ぶり2度目、ベネズエラが勝てば初の優勝となる。



（THE ANSWER編集部）