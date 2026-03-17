「一生分の鳥が見られる」かもしれない。大阪市立自然史博物館（大阪市東住吉区）で特別展「鳥―ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統―」がこのほど始まった。世界各地の鳥の標本400点以上を一堂に集め、最新のゲノム解析研究に基づく新しい鳥類の系統関係や進化の姿を紹介する、まるで鳥図鑑の中に紛れ込んだような大規模展覧会だ。

展示風景

まるで図鑑の中を歩いているような会場

鳥類は約1万種が知られ、形態や生態は多様。本展は、遺伝子情報を解析するゲノム研究によって近年大きく見直された鳥類の系統分類を軸に、最新の研究内容を反映。鳥の体の仕組みや生態、進化の過程をくわしく解説している。

会場には、世界各地の鳥の剥製や骨格標本など400点以上が並ぶ。かわいらしい姿でアイドル的な人気のシマエナガや大型の地上性鳥類ヒクイドリ、優雅な姿で知られるオウギバトなど、身近な鳥から珍しい種まで多彩な姿を観察できる。バードウォッチャーの世界では「400種以上観察すれば熟練者」といわれることから、本展は、そのキャッチコピーどおり「一生分の鳥が見られる」展覧会とも言えそうだ。

シマエナガ（国立科学博物館蔵）

フキナガシフウチョウ（国立科学博物館蔵）

ヒクイドリ（国立科学博物館蔵）

オウギバト（国立科学博物館蔵）

展示は分類学上の「目（もく）」を基本単位に構成。▽鳥の目は従来の23から44に増えた▽「ハヤブサはタカよりもインコに近い仲間」といった、従来説を覆す系統関係が判明―など、ゲノム解析によって明らかになった新しい知見を紹介している。壁一面に示された「現生鳥類の系統樹」は圧巻で、すべての目の中でスズメ目が圧倒的に多いことが分かるグラフにも驚かされる。

テーマ別の特集展示も。「絶滅」「翼」「猛禽」「ペンギン」「フウチョウ」の５つのテーマで鳥類の進化や生態を掘り下げている。「絶滅」では、日本で絶滅したキツツキの一種キタタキや、かつて各地で見られたトキの標本のほか、世界有数の猛禽類であるフィリピンワシ、沖縄北部の固有種ヤンバルクイナなど絶滅危惧種の標本も展示し、鳥類保全の重要性を伝えている。

ハヤブサ（国立科学博物館蔵）

キタタキ（姫路科学館蔵）

ペンギンのコーナー

コウテイペンギンのひな（国立科学博物館蔵）

ゲノム解析研究により2021年に日本固有種と認められた鳥も紹介。キジ、ホントウアカヒゲ、オリイヤマガラ、オガサワラカワラヒワ、リュウキュウキビタキの5種をまとめて観察できる貴重な機会だ。さらに、「サギ類の多様な採食方法」「カッコウの托卵で宿主は滅びないのか」などについて説明する23の「鳥のひみつ」コーナーも設け、鳥の行動や適応の仕組みをひもとく。動物生態イラストで人気のイラストレーター・ぬまがさワタリさんがイラストを描いた、鳥の生態について分かりやすく解説したパネルにも注目だ。

大きな見どころは、史上最大級の飛翔鳥類ペラゴルニス・サンデルシの生体復元モデル。現生最大級の飛翔鳥であるワタリアホウドリの2倍以上とされる、約７メートルもの巨大な翼を広げ、天井近くを“飛んで”いる。そのほかにも天井付近で展示されている標本があるので、頭上もチェックしながら観賞したい。

ペラゴルニス・サンデルシの生体復元モデル（国立科学博物館蔵）

天井近くで“飛ぶ”ペラゴルニス・サンデルシの生体復元モデル（国立科学博物館蔵）

本展は東京、名古屋に続く巡回展だが、本展の最後には「大阪湾岸、鳥たちの生活の場であり続けるために」と題した大阪展だけのコーナーがある。渡り鳥の重要な中継地で、水鳥の貴重な繁殖地である大阪湾の歴史と現状について紹介している。

展覧会を監修した国立科学博物館動物研究部の西海功・研究主幹は「鳥がどのように恐竜から進化してきたか、今生きている鳥たちはどう生活しているのか、生態系の中でどんな役割を担っているのかなどを知ってもらえたら。そして会場の中で、ぜひお気に入りの鳥をみつけてほしい」と話した。