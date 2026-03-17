《新作》トレンド感バツグン！！【3COINS】付けるだけで即こなれる♡「ストライプヘアアクセ」

いよいよ春も目前！ 衣替えに合わせて、ヘアアクセサリーも春仕様にアップデートしませんか？ そこでおすすめしたいのが【3COINS（スリーコインズ）】の新作として登場した「ストライプ柄」のヘアアクセ。爽やかなストライプ柄は今季のトレンドとしても注目したいところ。今回は、手軽に垢抜けヘアが叶いそうなアイテムをご紹介します。

バイカラーが映えるフリルシュシュ

【3COINS】「ストライプバイカラーフリルシュシュ」\550（税込）

パッと目を引くボリューム感が魅力的なシュシュです。低めのポニーテールに合わせれば、ふんわりと広がるフリルがバックスタイルのアクセントとなり、春らしい明るい雰囲気を演出してくれそう。写真のピンク以外にも、落ち着いたブラウンカラーも発売されているので、気分で使い分けるのも良さそうです。

ブルー × ホワイトの爽やかシュシュ

【3COINS】「ストライプフリルシュシュ」\550（税込）

清涼感あふれる配色が印象的なシュシュです。首元でゆるくまとめたお団子ヘアに添えれば、柔らかなフリルの質感が加わり、女性らしいシルエットを引き立ててくれます。日常のカジュアルな装いに、さりげなく甘さをプラスしたいときに重宝しそうです。

ラフなまとめ髪をスマートに留める、バンスクリップ

【3COINS】「ストライプバンス」\330（税込）

パキっとしたストライプ柄がモダンな印象を与えるバンスクリップ。首元で髪をゆるくひねり、低い位置でさっと留めるだけで、こなれ感を届けてくれます。お仕事中や外出先ですっきりと髪をまとめたい時にも活躍するはず。

大人可愛い主役級バレッタ

【3COINS】「ストライプリボンバレッタ」\330（税込）

大きめのリボンモチーフが後ろ姿に上品な華やぎを添えてくれるバレッタです。端正な印象のストライプ柄なので、甘さは控えめ。華やかな巻き髪のハーフアップにはもちろん、清潔感のあるストレートヘアに合わせても、洗練された印象を与えてくれそうです。オンオフを問わず使いやすいのも魅力。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里