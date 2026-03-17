春ピク楽しもーーーッ！！【3COINS】カラフル可愛い♡「新作ランチボックス」

春らしく日差しの暖かい日は、ピクニックや公園ランチを楽しむのにぴったり。手作りのお弁当を持って出かけてみては？ そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】に登場した、カラフルで可愛い「新作ランチボックス」をご紹介します。

色鮮やかなバイカラーでお弁当が楽しみに

お弁当箱のグリーンと、ゴムバンドのブルーによるバイカラーが華やかな「ランチボックス2段」。上段は360ml、下段は310mlで、上下合わせると成人女性の標準サイズに近い容量があります。電子レンジに対応しているため、食べる前に温め直すこともでき、ピクニックだけでなく普段使いにも便利です。色違いはブルー × イエローで、2色揃えれば上下の色を変えてさらにカラフルに使えます。

コンパクトサイズ派ならこちら

おにぎり型でコンパクトなサイズ感の「おにぎりランチボックス」。上段はおにぎりケースとして、下段はおかず入れとして使えるようになっています。下段の容量は240mlで、ちょっとしたおかずを詰めるのにぴったり。桜もちを連想させるような春らしい色合いと持ち運びやすいコンパクトさがポイントです。

【3COINS】で販売中の「新作ランチボックス」は、華やかなバイカラーのデザインと春らしい色づかいが特徴的。カラフルなランチボックスを持って、少しずつ近づく春の気配を感じながら、ゆったりとした時間を楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる