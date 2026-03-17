明日18日(水)以降は雨でも気温が高く、九州から関東では桜の開花が進むでしょう。積雪が多い地域では雪解けが進みやすく、なだれや屋根からの落雪などにご注意ください。

短い周期で天気変化

明日18日(水)から19日(木)にかけては九州から関東付近を低気圧が通過し、西から雨の範囲が広がるでしょう。九州から関東は雨脚の強まる所があり、太平洋側の沿岸部を中心に落雷や突風に注意が必要です。





20日(金・春分の日)からの3連休は晴れる所が多いですが、20日(金・春分の日)は関東で曇りや雨、北海道は断続的に雪が降るでしょう。21日(土)以降は前線や湿った空気の影響で、沖縄や九州南部を中心に雨の降る所がありそうです。24日(火)は四国から関東も、天気が下り坂となるでしょう。最低気温、最高気温ともに平年より高い日が多く、雨でも寒の戻りはなさそうです。九州から関東では20℃くらいまで上がる日もあり、桜の開花が進むでしょう。

平年より高めの気温が続く

25日(水)と26日(木)は低気圧や前線の影響で、九州から東北の広い範囲で雨が降るでしょう。その後も穏やかな晴天は長く続かず、29日(日)と30日(月)頃は九州から関東を中心に雨が降りそうです。



気温は平年より高く、4月並みの暖かさの日が多いでしょう。日中は、九州から関東で18℃から20℃くらい、北陸や東北は15℃前後まで上がりそうです。北海道は10℃前後の所が多く、季節が進むでしょう。積雪が多い所では、なだれや屋根からの落雪にいっそう注意が必要です。