陸上男子長距離で青学大ＯＢの吉田圭太（ＧＭＯインターネットグループ）が１７日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

お相手は、青学大出身で女子１００メートル障害の安達楓恋（ジーケーライン）。吉田は「夫婦として、そして競技者として。これからも二人で走り続けていきます。どうぞよろしくお願いいたします」とつづり、ブラックを基調にしたシックなウェディングフォトを披露。

安達もインスタグラムで「２０２６．０１．０５ 結婚しました これからもよろしくね」と明かし、モデルのようにポーズを取った。

吉田は広島県生まれで、高校駅伝の名門・世羅高出身。２０１７年に青学大に入学。学生３大駅伝を走り、２年時には出雲４区１位、全日本６区１位、箱根９区１位とすべて区間賞を取るなど活躍し、箱根優勝にも貢献した。

ＳＮＳには「むっちゃ美男美女」「まじか！？」「素敵すぎる」「可愛いがすぎるー！！！！」「お幸せにー！！！！」「夫婦としても競技者としても最高のコンビですね！」「お似合い」「最高のカップル」と祝福の声が寄せられている。