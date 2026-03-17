さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、トレンドのネオンカラーで日常を彩る「スヌーピー」グッズが登場。

クリア素材のバッグや機能的なマグボトルなど、ポップな新作グッズが全4カラーで展開されます☆

スケーター「スヌーピー」ネオンカラーシリーズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ 、全国の雑貨店など

スケーターから、『PEANUTS』作品の人気キャラクター「スヌーピー」をデザインしたネオンカラーシリーズが登場。

「ビニールランチバッグ」「アクリルコップ」「スクリューハンドル付マグボトル」がラインナップされています。

今回登場するのは、イエロー、ピンク、グリーン、パープルの4色展開によるネオンカラーシリーズ。

各グッズには「スヌーピー」のイラストとともに『PEANUTS』の文字が大胆にデザインされています☆

ネオンカラーシリーズ イエロー

ビビッドなネオンカラーがインパクト大なイエロー。

ビタミンカラーを基調にした、持っているだけで元気がもらえそうなカラーです。

ネオンカラーシリーズ ピンク

色鮮やかなネオンカラーが日常を彩るピンク。

ワントーンで表現された『PEANUTS』のロゴや「スヌーピー」のアートがおしゃれです。

ネオンカラーシリーズ グリーン

落ち着きのあるカラーリングがポイントのグリーン。

お座りしながらハートを飛ばす「スヌーピー」がかわいい☆

ネオンカラーシリーズ パープル

クールな印象をプラスしてくれるパープル。

シンプルなデザインとカラーでまとめられているのも魅力です。

ビニールランチバッグ（SNOOPY ネオンカラー）

価格：各1,265円（税込）

サイズ：約227×108×248mm（持ち手含まず）

中身が透けて見えるクリアな質感が特徴的な「ビニールランチバッグ」

涼しげな印象を与えるだけでなく、お気に入りのランチグッズをあえて見せることが可能です。

水に強い素材のため、プールバッグや雨の日のサブバッグとしても活躍します。

スクリューハンドル付マグボトル（SNOOPY ネオンカラー）

価格：各3,520円（税込）

容量：500ml

サイズ：約72×220mm

「スクリューハンドル付マグボトル」は、持ち運びに便利なハンドル付き。

真空二重構造による保冷・保温機能で温度を長時間キープします。

500mlのちょうど良いサイズ感で、通勤や通学、アウトドアシーンにもぴったりです。

アクリルコップ（SNOOPY ネオンカラー）

価格：858円（税込）

容量：280ml

サイズ：約81.5×90mm

「アクリルコップ」は、落としても割れにくい丈夫なアクリル樹脂製。

透明感のあるネオンカラーが食卓を明るく彩ります。

トレンドのネオンカラーで日常を彩るクリア素材のバッグや機能的なマグボトルなどを全4カラーで展開。

スケーターの「スヌーピー」ネオンカラーシリーズは、スケーター公式オンラインショップ などで販売中です☆

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