クリア素材のバッグや機能的なマグボトル！スケーター「スヌーピー」ネオンカラーシリーズ
さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、トレンドのネオンカラーで日常を彩る「スヌーピー」グッズが登場。
クリア素材のバッグや機能的なマグボトルなど、ポップな新作グッズが全4カラーで展開されます☆
スケーター「スヌーピー」ネオンカラーシリーズ
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ 、全国の雑貨店など
スケーターから、『PEANUTS』作品の人気キャラクター「スヌーピー」をデザインしたネオンカラーシリーズが登場。
「ビニールランチバッグ」「アクリルコップ」「スクリューハンドル付マグボトル」がラインナップされています。
今回登場するのは、イエロー、ピンク、グリーン、パープルの4色展開によるネオンカラーシリーズ。
各グッズには「スヌーピー」のイラストとともに『PEANUTS』の文字が大胆にデザインされています☆
ネオンカラーシリーズ イエロー
ビビッドなネオンカラーがインパクト大なイエロー。
ビタミンカラーを基調にした、持っているだけで元気がもらえそうなカラーです。
ネオンカラーシリーズ ピンク
色鮮やかなネオンカラーが日常を彩るピンク。
ワントーンで表現された『PEANUTS』のロゴや「スヌーピー」のアートがおしゃれです。
ネオンカラーシリーズ グリーン
落ち着きのあるカラーリングがポイントのグリーン。
お座りしながらハートを飛ばす「スヌーピー」がかわいい☆
ネオンカラーシリーズ パープル
クールな印象をプラスしてくれるパープル。
シンプルなデザインとカラーでまとめられているのも魅力です。
ビニールランチバッグ（SNOOPY ネオンカラー）
価格：各1,265円（税込）
サイズ：約227×108×248mm（持ち手含まず）
中身が透けて見えるクリアな質感が特徴的な「ビニールランチバッグ」
涼しげな印象を与えるだけでなく、お気に入りのランチグッズをあえて見せることが可能です。
水に強い素材のため、プールバッグや雨の日のサブバッグとしても活躍します。
スクリューハンドル付マグボトル（SNOOPY ネオンカラー）
価格：各3,520円（税込）
容量：500ml
サイズ：約72×220mm
「スクリューハンドル付マグボトル」は、持ち運びに便利なハンドル付き。
真空二重構造による保冷・保温機能で温度を長時間キープします。
500mlのちょうど良いサイズ感で、通勤や通学、アウトドアシーンにもぴったりです。
アクリルコップ（SNOOPY ネオンカラー）
価格：858円（税込）
容量：280ml
サイズ：約81.5×90mm
「アクリルコップ」は、落としても割れにくい丈夫なアクリル樹脂製。
透明感のあるネオンカラーが食卓を明るく彩ります。
トレンドのネオンカラーで日常を彩るクリア素材のバッグや機能的なマグボトルなどを全4カラーで展開。
スケーターの「スヌーピー」ネオンカラーシリーズは、スケーター公式オンラインショップ などで販売中です☆
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