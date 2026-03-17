ドジャースのロバーツ監督が16日(日本時間17日)、取材に応じ、チームに合流した大谷翔平選手の今後について語りました。

WBC準々決勝のベネズエラ戦で敗れた野球日本代表「侍ジャパン」。大谷選手は、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ地に戻り、練習を行いました。

全体練習には参加せず、別メニューで軽い調整を実施。ルーティーンの壁当ての最中には、佐々木朗希投手を含むチームメイトや球団職員と再会して談笑する場面もありました。

ロバーツ監督は数日中にブルペンに入り、投球練習を行う予定と説明。また「ここ1〜2日のうちに試合に出て打席にも立つことになると思う。今週中には登板する予定」と投打での調整のスケジュールを明かします。

侍ジャパンでは、投手として登板はなし。打者専念でした。今季、“投手・大谷”に求めることは、「昨年は、まず1イニングから始めて試合感覚を保たせるというプランでした。今年はそれよりももう少し投げられる状態にあると思います。試合でも、3〜4イニングくらいまでは投げてもらえるのではないかと考えています。そうなれば、昨年よりも良いスタートになると思います。あとは実際にどうなるか、様子を見ていきたいと思います」と語りました。

大谷選手はWBCで1番打者として4試合に出場。打率.462、3本塁打、7打点、OPS1.842の成績を残していました。