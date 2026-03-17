Aぇ! group佐野晶哉、『blast ブラスト！』スペシャルサポーター就任 吹奏楽部＆マーチング経験者
4人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が7月25から8月30日まで全国14都市を巡る、アメリカ発の“魅せる”音楽エンターテインメント『blast ブラスト！』のスペシャルサポーターに就任した。
【場面写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
Aぇ! groupでドラムを担当し、学生時代には吹奏楽部・マーチングバンドを経験、さらに大学では作曲を学ぶなど、確かな実力と豊富な音楽経験を持つ佐野。楽器演奏・作曲の両面で培った音楽性を武器に、まさに“魅せる音楽”を体現してきた佐野が、スペシャルサポーターとして『blast ブラスト！』の魅力を広く発信し、ツアーを盛り上げる。
チケットは先行販売中。金管楽器や打楽器の迫力のある音をダイレクトに体感し、キャストのエネルギーや熱気を間近で体感できる超限定「blastシート」にも注目だ。（会場により販売期間および取り扱いプレイガイドが異なるため、詳細は公式サイトを確認）。
なお、『blast ブラスト！』公式YouTube・SNSでは、佐野の就任コメント映像を公開中。
■佐野晶哉（Aぇ! group）就任コメント
このたび、『blast ブラスト！』2026年来日ツアーのスペシャルサポーターを務めさせていただくことになりました。
事務所に入った約10年前からドラムを始め、いまはAぇ! groupでバンドもしています。中学生のころには吹奏楽部でサックスを担当し、マーチングも経験しました。さらにパーカッショニストの兄の影響で打楽器も身近な存在であり、幼い頃から常に音楽がそばにある環境で過ごしてきました。そんな僕にとって『blast ブラスト！』のスペシャルサポーターのお話をいただけたことはとてもうれしかったです。
音楽の楽しさはもちろんですが、その難しさも経験してきたからこそ、『blast ブラスト！』の魅力を余すことなく、より深く、お伝えできるよう精一杯頑張ります。ぜひ、この夏は僕と一緒に唯一無二の音楽ステージを楽しみましょう！
【場面写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
Aぇ! groupでドラムを担当し、学生時代には吹奏楽部・マーチングバンドを経験、さらに大学では作曲を学ぶなど、確かな実力と豊富な音楽経験を持つ佐野。楽器演奏・作曲の両面で培った音楽性を武器に、まさに“魅せる音楽”を体現してきた佐野が、スペシャルサポーターとして『blast ブラスト！』の魅力を広く発信し、ツアーを盛り上げる。
なお、『blast ブラスト！』公式YouTube・SNSでは、佐野の就任コメント映像を公開中。
■佐野晶哉（Aぇ! group）就任コメント
このたび、『blast ブラスト！』2026年来日ツアーのスペシャルサポーターを務めさせていただくことになりました。
事務所に入った約10年前からドラムを始め、いまはAぇ! groupでバンドもしています。中学生のころには吹奏楽部でサックスを担当し、マーチングも経験しました。さらにパーカッショニストの兄の影響で打楽器も身近な存在であり、幼い頃から常に音楽がそばにある環境で過ごしてきました。そんな僕にとって『blast ブラスト！』のスペシャルサポーターのお話をいただけたことはとてもうれしかったです。
音楽の楽しさはもちろんですが、その難しさも経験してきたからこそ、『blast ブラスト！』の魅力を余すことなく、より深く、お伝えできるよう精一杯頑張ります。ぜひ、この夏は僕と一緒に唯一無二の音楽ステージを楽しみましょう！