国会ではホルムズ海峡への自衛隊派遣の可能性について、政府側は引き続き現時点で派遣要請はなく対応は検討中と説明しています。

高市首相は、「国会承認が必要なミッションもある」とした上で、その場合は与野党に丁寧に説明する考えを強調しました。

高市首相

「法的に可能な範囲で何ができるかということを精力的に政府内で検討をしております。事によっては国会の承認が必要なミッションもあるわけでございますけれども、そういう場合にはできるだけ幅広く、各党各会派の代表の方に丁寧にお話をしたいと考えております」

小泉防衛相

「まず現時点で、正式な派遣要請などは来ておりません」

一方、複数の政府関係者によりますと、アメリカ側はホルムズ海峡の安全航行の確保を目指す「関係国の新たな枠組み」を各国に提案していて、日本時間15日夜に行われた小泉防衛相とヘグセス国防長官の電話会談で、日本に参加を呼びかけたということです。

この枠組みはアメリカの軍事作戦とは別のもので、航行の安全の重要性を訴える共同声明などの発出を模索しているということです。

高市首相は18日、トランプ大統領との首脳会談のため、ワシントンに向け出発します。政府内では、どのような協力が提案できるのか、ギリギリの検討が続いています。