ＢＴＳのＳＵＧＡが参加した、自閉症スペクトラム障害のある児童・青少年のための音楽を用いた社会性療法マニュアル「マインド・プログラム」が１７日に発売された。現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈは、代表著者を、韓国医療界をけん引するセブランス病院のチョン・グナ小児精神科教授が担ったと報じた。

記事によると、同プログラムは言語理解力と認知能力を前提に基づき設計されたもので、発達の遅い児童には適用が難しかった従来の社会性訓練プログラムと、明らかな違いが見られるという。セブランス病院側は「『マインド・プログラム』を通して子どもたちが演奏活動を行い、相互交流の幅を広げることができた」と説明したことを伝えた。

チョン教授は序文で「この本は、ミン・ユンギ（ＳＵＧＡの本名）の名前なくして語ることはできない。彼の貢献が、このプログラムの実現に決定的な役割を果たしている」と言及しており「このマニュアルを通して、国内外の専門家と患者がプログラムの哲学と具体的な手順を共有し、実際に臨床現場で活用できることを期待している」とコメントしているという。

ＳＵＧＡはこれまでにも、小児・青少年の精神的健康問題に関心を持ち続けており、特に自閉症スペクトラム障害のある児童のために、中長期的な治療支援の必要性があるという訴えに共感。昨年６月に、自閉症スペクトラム障害児・青少年治療センター建設のため、セブランス病院へ５０億ウォン（約５億円）を寄付したことが明らかになった。同年９月、ＳＵＧＡの寄付金で「ミン・ユンギ治療センター」が正式オープンを果たしている。